Moritz Bierbaum – Dann Dreh Ich Die Musik

Moritz Bierbaum, geboren in Baden- Baden, aufgewachsen bei Frankfurt a.M., wo er 2015 seine Ausbildung zum Musicaldarsteller abschloss. In der Titelrolle des Musicals «Der kleine Prinz» von Deborah Sasson und Jochen Sautter begeistert er seit der Uraufführung 2015 Publikum und Presse. Als «Idealbesetzung» feierte ihn die Kritik. Sein Spiel sei anrührend, überzeugend, voll jugendlicher Frische, charismatischem Charme und glaubwürdiger Emotion.

Zur Zeit ist Moritz Bierbaum wieder in der Titelrolle von «Der kleine Prinz» zu sehen. Am 6. Februar 2019 auch im Kulturhaus in Dornbirn ( Tickets

Er wird oft und gerne für private Anlässe wie z.B. Hochzeiten oder private Feiern gebucht und plant momentan seine ersten Konzerte. Ein wunderschöner Song zum hören und genießen oder ganz entspannt zu tanzen.