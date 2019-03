Mortara auf dem Podest – Buemi wieder ohne Punkte

Edoardo Mortara fuhr aufs Podest © KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ

Edoardo Mortara fährt zum zweiten Mal in Folge in der Formel E auf das Podest. Der Genfer belegt im 5. Saisonrennen in Hongkong hinter Sam Bird den 2. Platz. Sébastien Buemi bleibt ohne Punkte.Buemi läuft es in der diesjährigen Formel-E-Meisterschaft weiterhin nicht nach Wunsch.