Motorradfahrer bei Frontalkollision in Villigen AG schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision in Villigen hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Seine Maschine dürfte schrottreif sein. © Kantonspolizei Aargau

Bei einem Überholmanöver in Villigen AG ist ein Motorradfahrer am Freitag frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen und musste ins Kantonsspital gebracht werden.