Motorradsturz wegen Katze

Ein 17-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Motorrad um vier Uhr morgens in St. Gallen unterwegs. Auf dem Soziussitz sass ein Kollege des Fahrers. Gemäss Aussagen der Beiden sprang in der Kirchlistrasse eine Katze auf die Strasse. Der 17-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit der Katze. Der Lenker und der 18-jährige Mitfahrer stürzten und verletzten sich unbestimmt. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Katze rannte nach dem Unfall davon und wurde bisher noch nicht gefunden. Doch damit nicht genug: Die Stadtpolizei St.Gallen stellte fest, dass der junge Mann gar keine Fahrberechtigung für das Motorrad hatte. Er nahm das Fahrzeug von seinem Vater und kann nun mit einer Anzeige rechnen.

(red.)