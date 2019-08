Mountainbike World Cup Lenzerheide

Neu starten die XC-Elite zu dem Cross Country Short Circuit am Freitagabend, wo sie ihre Startposition und die beste Ausgangslage für das XCO Weltcuprennen am Sonntag sowie den Tagessieg sichern wollen. Am Samstag starten die Downhill Elite Athleten/innen sowie die Junioren/innen auf der STRAIGHTline und sorgen für die grosse Show mit spektakulären Sprüngen, viel Action und hoher Geschwindigkeit. Die Cross Country Elite und U23 Fahrer/innen stehen am Sonntag im Mittelpunkt.

Weitere Infos und Tickets gibt’s hier.