Mowinckel visiert ihren zweiten Weltcupsieg an

Ragnhild Mowinckel auf dem Weg zur Bestzeit © KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA

Ragnhild Mowinckel visiert in Killington in den USA ihren zweiten Weltcupsieg an. Die Norwegerin führt nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms das Klassement an. Wendy Holdener erreicht als beste Schweizerin den 7. Rang.