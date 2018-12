Die jesidische Aktivistin Nadia Murad und der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege am Montag in Oslo mit dem Friedensnobelpreis. © Keystone/AP NTB scanpix/HAAKON MOSVOLD LARSEN

Die jesidische Aktivistin Nadia Murad und der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege haben am Montag in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen genommen. Sie wurden für ihren Einsatz gegen sexuelle Gewalt in Konfliktregionen ausgezeichnet.