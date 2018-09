Braucht eine Pause: Andy Murray © KEYSTONE/EPA/DANIEL MURPHY

Andy Murray muss auf die Teilnahme am Davis-Cup-Playoff zwischen Grossbritannien und Usbekistan von nächster Woche verzichten.Der 31-jährige Schotte bestritt am US Open nach einer Hüftoperation sein erstes Grand-Slam-Turnier seit über einem Jahr und unterlag in der 2. Runde Fernando Verdasco.