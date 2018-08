Murray rückt britische Hierarchie wieder zurecht

Auf dem Weg zu alter Stärke: Andy Murray gewann in Washington gegen die Weltnummer 18 Kyle Edmund © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Andy Murray findet langsam wieder zu alter Stärke zurück. Beim ATP-Turnier in Washington gewinnt der Schotte in der 2. Runde in drei Sätzen gegen Kyle Edmund.Im Gegensatz zu Stan Wawrinka scheint Murray bei seinem Comeback bereits wieder näher an seiner früheren Form.