Kehrt Andy Murray nochmals auf die Tennisbühne zurück? © KEYSTONE/EPA AAP/JULIAN SMITH

Nach dem Aus in der 1. Runde am Australian Open erklärt der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray wegen seiner Hüftprobleme für das ATP-Turnier in Marseille im Februar Forfait. Offen bleibt, ob sich der 31-jährige Schotte einer zweiten Operation unterziehen wird.