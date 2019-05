Musah Nuhu bleibt fix beim FCSG

View this post on Instagram

Langfristige Personalplanung! @musahnuhu3 hat beim @fc_st.gallen1879 einen Vertrag bis zum Sommer 2022 unterschrieben. Präsident Matthias #Hüppi unterzeichnete am Freitagabend den Vertrag mit unserem ghanaischen U23-Natispieler, der in der laufenden Saison leihweise von der West African Football Academy spielt. #HOPPSANGALLÄ #Transfer #fcsg #1879 #fcsg1879