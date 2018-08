Museum in Zürich beherbergt Schamanengewand

Das Museum Rietberg zeigt zurzeit "das weltweit älteste und vollständig erhaltene Gewand eines Schamanen". Behängt ist es mit textilen und metallischen Artefakten. © Museum Rietberg

Das Museum Rietberg in Zürich beherbergt für zwei Jahre «das weltweit älteste und vollständig erhaltene Gewand eines Schamanen». Es sei ab sofort ausgestellt, schreibt das Museum am Donnerstag in einer Medienmitteilung.