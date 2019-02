André Previn mit 89 Jahren gestorben

André Previn Previn liess die Grenzen zwischen Jazz, Pop und klassischer Musik verschmelzen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP KEYSTONE/URS FLUEELER

Der deutsch-amerikanische Pianist, Komponist und Dirigent André Previn ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Previns Managerin Linda Petrikova bestätigte der «New York Times» seinen Tod. Demnach starb der Ausnahmemusiker am Donnerstag in seinem Zuhause im New Yorker Stadtteil Manhattan.