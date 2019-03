Musikapostel – Der Einzige

Ihr neuster Titel ist die erste Nummer aus dem neuen Album, welches im Mai auf dem Markt erscheinen wird und begeistert schon jetzt Fans und Schlagerexperten.

Im neuen Song geht es, wie so oft, um die einzige, wahre und unendliche Liebe. Eines ist schon jetzt klar: DJs und Radiosender werden diesen Titel noch oft für ihre Hörer und Fans spielen müssen, denn so eingängig wie die Musik ist auch der Text, ein Versprechen an den allerliebsten Menschen – dem oder der Einzigen im Leben!

Auch im Video nehmen wir den dreien ihr Versprechen garantiert ab, so glaubwürdig, ehrlich und sympathisch kommen sie rüber. Zum Glück ist „Der Einzige“ nur einer von vielen Top-Songs der MusikApostel und nicht nur „Der Einzige“: Anhören, träumen und sich schon jetzt auf das neue Album freuen!