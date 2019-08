Der Musiker Sting hat sich erneut eine Luxuswohnung in New York gekauft, nachdem er unlängst seine Bleibe in der Metropole verkauft hatte. (Archivbild) © KEYSTONE/APA/APA/ERWIN SCHERIAU

Der britische Sänger Sting hat sich in New York eine Penthouse-Wohnung für 65,8 Millionen Dollar gekauft. Das sei der teuerste Immobilienverkauf der Metropole im Juli gewesen, berichtete die «New York Times» am Samstag.