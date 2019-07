Mutmasslich ein Kaiman im Hallwilersee

Ein Kaiman von etwa eineinhalb Metern Grösse wird im Hallwilersee vermutet. Ein erfahrener Fischer hat das Reptil am Sonntagabend beobachtet. Die Suche nach dem Tier verlief bisher erfolglos. (Archivbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ein Fischer hat am vergangenen Sonntagabend im Hallwilersee bei Beinwil am See AG ein Reptil gesehen. Die Behörden vermuten, es könne sich um einen Kaiman handeln. Die Suche nach dem Tier ist bis anhin erfolglos geblieben.