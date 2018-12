Mutmasslicher Brandstifter festgenommen

Am Sonntag gegen fünf Uhr morgens hat der Verdächtige einen Blumenkübel gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Schanzstrasse geworfen, ehe er in einer Tiefgarage auf verschiedenen Parkebenen mehrere Autos in Brand steckte. Dabei brannten sechs Fahrzeuge vollständig aus und rund ein Dutzend weiterer Pkw wurde durch den Russniederschlag beschädigt. Allein der an den Autos angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Der Gebäudeschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Tiefgarage ist für Personen und Fahrzeuge bis auf Weiteres gesperrt.

Laden im Erdgeschoss komplett ausgebrannt

Während die Feuerwehr mit ersten Löscharbeiten begann, brach in einem etwa 150 Meter entfernten Raumausstattungsgeschäft in der Karlstrasse ebenfalls ein Feuer aus, das den Laden im Erdgeschoss komplett vernichtete. Insgesamt acht Personen, die sich in dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus aufhielten, wurden von der Polizei und Feuerwehr evakuiert. Vier davon wurden vom Rettungsdienst an Ort und Stelle vorsorglich wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ambulant behandelt, mussten jedoch keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

29-Jähriger festgenommen

Am Sonntagabend hat die Polizei Konstanz einen 29-jährigen Mann festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Brände von ihm gelegt wurden. Da der Tatverdächtige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

Ob der Brand eines stillgelegten Lagerschuppens beim Stadtbahnhof in Friedrichshafen, zu dem die Feuerwehr bereits gegen Mitternacht ausrücken musste, im Zusammenhang mit den Brandfällen heute Morgen steht, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

(red.)