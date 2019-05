Myanmar erlässt Haftbefehl gegen buddhistischen Hassprediger

Das US-Nachrichtenmagazin "Time" nannte den Mönch Wirathu schon 2013 das "Gesicht des buddhistischen Terrors".(Archivbild) © KEYSTONE/EPA/LYNN BO BO

Myanmar hat Haftbefehl gegen den prominentesten buddhistischen Hassprediger des südostasiatischen Landes erlassen. Dem Mönch Wirathu wird von den Justizbehörden «Aufruhr» zur Last gelegt, wie das Online-Portal Myanmar Now am Mittwoch berichtete.