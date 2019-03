Mysterium um 40er-Tafeln geht weiter

Im Weiler Karlishub in der Gemeinde Tobel-Tägertschen sind offensichtlich nicht alle Fan von der Tempolimite 50. Es scheint als fänden sie es besser, wenn man mit gemütlichen 40 Stundenkilometern durch das malerische Dörfchen fahren würde.

Tafeln könnten in Nassen entwendet worden sein

Unbekannte haben nämlich Ende Februar sechs 50er-Tafeln durch 40er-Tafeln ersetzt (FM1Today berichtete). Bis heute weiss die Kantonspolizei Thurgau nicht, wer hinter der Tat steckt.

Mittlerweile sind die Tafeln ersetzt und es scheint als sei Ruhe eingekehrt nach dem Tafel-Rummel. Doch die Geschichte ist nicht vorbei: Gegenüber FM1Today bestätigt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, dass in Nassen mitte Februar sechs Verkehrstafeln entwendet wurden. Drei davon sind 40er-Tafeln und die anderen drei sind «40 aufgehoben». Die Gemeinde Neckertal informierte Tobel-Tägertschen über die fehlenden Tafeln, welche den Hinweis an die Polizei weitergab.

Tafeln können nicht zurück gegeben werden

Gegenüber der Wiler Zeitung wollte Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, den offensichtlichen Zusammenhang nicht bestätigten. «Aber natürlich ermitteln wir, ob dem so ist», sagt Christen. Solange die Ermittlungen zu den Tafeln in Karlishub nicht abgeschlossen sind, können die 40er-Tafeln aber nicht an Nassen zurück gegeben werden. So mussten die Tafeln in Nassen ersetzt werden.

Das letzte Kapital im Tafel-Durcheinander ist wohl noch nicht geschrieben.

(nm)