Nach 10 Jahren: Liebes-Aus bei Helene Fischer

Die erfolgreiche Schlagersängerin Helene Fischer und der TV-Moderator und Sänger Florian Silbereisen haben sich nach zehn Jahren Beziehung voneinander getrennt.

Gemäss einem Brief von Fischer an ihre Fans hat die Sängerin bereits einen neuen Freund: «Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Grösse Florian damit umgeht! Ich bin nicht nur für 10 wundervolle Jahre dankbar, sondern jetzt auch dankbar, solch einen Freund in meinem Leben zu wissen.» Den Brief hat Helene Fischer auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht.

Auch Silbereisen nimmt Stellung zur Trennung. «Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt. Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig.», sagt Silbereisen zur «Bunte».

(red.)