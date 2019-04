Bewohner nach Brand festgenommen

Ein Brand zerstörte die Unterkunft für abgewiesene Asylsuchende in Oftringen AG. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. © Handout Kantonspolizei Aargau

Nach dem Brand in der Asylunterkunft in Oftringen AG ist ein Bewohner wegen Verdachts auf Brandstiftung in den Niederlanden festgenommen worden. Gegen den Mann läuft ein Auslieferungsverfahren.