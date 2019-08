Das Dach des Stadions von Alkmaar wurde am Sonntag durch starke Winde teilweise zerstört © KEYSTONE/EPA ANP/DUTCHPHOTO

Nach dem teilweisen Einsturz des Daches seines Stadions trägt der niederländische Erstligist AZ Alkmaar die nächsten Heimspiele in Den Haag aus. Am Donnerstag empfängt Alkmaar in der Qualifikation zur Europa League die Ukrainer von Mariupol und am Sonntag in der Meisterschaft den FC Groningen.