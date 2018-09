Nach dem Streik will Billigflieger Ryanair durchstarten

Nach dem Streik am Vortag beim Billigflieger Ryanair sind am Donnerstag wieder rund 400 Flugbewegungen von und nach Deutschland geplant. © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Nach dem Streik seiner in Deutschland stationierten Piloten und Flugbegleiter will der Billigflieger Ryanair am heutigen Donnerstag zum Normalbetrieb zurückkehren. Geplant sind rund 400 Flugbewegungen von und nach Deutschland.Die Gewerkschaften haben das Streikende für 02.