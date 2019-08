Nach Crash: 22-Jähriger stirbt im Spital

Der schwere Unfall ereignete sich an einer Kreuzung in Mollis. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, hielt eine 35-jährige Autofahrerin korrekt an einem Stoppsignal an. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sie ihre Fahrt fortsetzen konnte, fuhr sie weiter geradeaus. Gleichzeitig näherte sich auf der Querstrasse ein 22-jähriger Motorfahrer. Dieser konnte trotz einer Vollbremsung nicht rechtzeitig anhalten und knallte in das Auto der Frau.

Unverzüglich kümmerten sich Privatpersonen um den schwer verletzten Motorradfahrer. Die weitere Betreuung wurde von der Ambulanz des Kantonsspitals und durch die Rega-Crew übernommen, welche den Patienten in eine Spezialklinik flog. Dort ist der 22-Jährige im Verlauf der Nacht seinen Verletzungen erlegen.

(red./Kapo GL)