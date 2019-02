Nach Lausanne auch Winterthur zurückgebunden

Der Krienser Trainer Bruno Berner darf einen Sieg über Winterthur zur Kenntnis nehmen © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Leader Servette spielt erst am Sonntag, und doch dürfen sich die Genfer über das Geschehen in der Challenge League schon freuen. Nach Lausanne lässt auch der zweite Verfolger Winterthur Federn. Lausanne liess am Freitag in Vaduz zwei Punkte liegen, Winterthur verlor am Samstag in Kriens 0:2.