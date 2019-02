Nach Schlägerei mit HIV angesteckt?

In einem Lokal in der Dornbirner Eisengasse kam es am Donnerstag nach 2 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein Unbekannter schlug einem 44-jährigen Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Danach flüchtete der Täter.

Im Spital wurde das Opfer positiv auf den HI-Virus getestet. Das Spital gab der Polizei daraufhin den Hinweis, dass sich der Täter bei der Auseinandersetzung eventuell mit dem Virus angesteckt habe. Nun rät die Polizei dem unbekanntem Täter im eigenen Interesse, sich sofort im Krankenhaus Dornbirn zu melden. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können.

(red.)