Nach Silvester streikte der Notfallknopf

Genau ab einer Minute nach Mitternacht am 1. Januar blieb es in den Gängen der Spitäler gespenstig ruhig. Kein Aufleuchten der roten Türknöpfe und kein Summen war zu hören: Die Patienten konnten nicht mehr vom Bett aus den Notruf aktivieren und das Pflegepersonal um Hilfe bitten.

Das Problem war ein Software-Fehler des Systems, das von einer Vielzahl von Spitälern in der Schweiz benutzt wird, schreibt das Online-Portal Watson. Zurzeit läuft eine detaillierte Untersuchung, um in Zukunft solche Vorfälle ausschliessen zu können, wie verschiedene Spitalverantwortliche gegenüber «watson.ch» bestätigen.

Betroffen waren die Spitäler in der ganzen Schweiz, unter anderen die Universitätsspitäler Zürich und Basel, das Inselspital Bern, die Kantonsspitäler Aarau, Luzern und Zug. Auch das Kantonsspital St.Gallen war betroffen.

Das System fiel nicht überall im gleichen Ausmass aus. Zum Teil war das ganze Notfallsystem lahmgelegt, in anderen Fällen lediglich die Ton- und Leuchtfunktion. Via Monitore konnte das Personal in den Stationszimmern sehen, wer den Notruf betätigte.

Zum Teil waren auf den Abteilungen Babyphone im Einsatz, oder die Türen zu den Patientenzimmern wurden offen gelassen. Zu Schaden sei niemand gekommen, hiess es bei verschiedenen Spitalleitungen.

