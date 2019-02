Der linke Fahrstreifen auf der A13 in Richtung Chur war für rund eine Stunde gesperrt. Wer auf dem Weg in die Berge war, musste sich am Samstagmorgen entsprechend gedulden. Auf der A13 von Zürich her kommend benötigte man bis zu 20 Minuten länger, vom Rheintal her war es etwa eine halbe Stunde.

Beim Unfall handelte es sich um eine Auffahrkollision, zwei Fahrzeuge waren involivert. Kurz vor 9.30 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden, der Stau löst sich langsam auf.

(red.)