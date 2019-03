Nach viertem Auswärtssieg wieder Bern im Vorteil

Berner Jubel in Genf, hier nach Grassis Führungstreffer in der 29. Minute © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Der Genève-Servette Hockey Club verspielt seine vielversprechende Ausgangslage in der Serie gegen Bern bereits wieder. Servette verliert in der ausverkauften Les-Vernets-Halle 1:2.Damit steht es in dieser Serie 2:2.