Nachttemperatur von über 25 Grad in Vevey am Genfersee

Viele Orte haben in der Schweiz haben eine weitere so genannte Tropennacht mit Temperaturen über 20 Grad erlebt. Am wärmsten war es mit über 25 Grad in Vevey am Genfersee. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Die Schweiz hat eine weitere Tropennacht erlebt. Die wärmsten Temperaturen mass der Wetterdienst Meteonews in Vevey VD am Genfersee mit 25,3 Grad.In Vevey war die Nacht auf Donnerstag damit landesweit am wärmsten.