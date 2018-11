Nachttischlampe steckte Bett in Brand

Mitte November kam Baron Eduard von Falz-Fein ums Leben. Das Haus der schillernden Liechtensteiner Persönlichkeit in Vaduz hatte Feuer gefangen – trotz der Bemühungen der Feuerwehr kam für den 106-Jährigen jede Hilfe zu spät (FM1Today berichtete).

Nun haben Ermittler der Landespolizei die Brandursache geklärt. «Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Nachttischlampe das Feuer auslöste und somit das Bett in Brand geriet», heisst es in einer Mitteilung.

Von Falz-Fein, der auch «Quick» genannt wurde, wurde reich, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg Souveniergeschäfte gegründet hatte. Auch im Sportbereich leistete er für das Fürstentum so einiges – er nahm in den Sportarten Rad und Bob als Aktiver und Betreuer an Olympischen Spielen teil.

(red.)