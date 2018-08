Nackte beim Zürcher Rathaus

Nackt-Künstlerinnen und -Künstler treten ihm Rahmen des "Body an Freedom Festival" beim Zürcher Rathaus auf. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Passanten können nackte Menschen mitten in der Stadt Zürich antreffen – auf der Gemüsebrücke beim Rathaus. Es sind Künstler und Künstlerinnen des «Body and Freedom Festival». Dieses findet zum zweiten Mal in der Schweiz statt.