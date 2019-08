Nackter Mann jagt Polizei

Zwei Frauen, ein Kind: Ein 18-Jähriger soll im Pittsylvania County drei Personen getötet haben. Die Ermittler sammeln aber noch nach Beweisen, heisst es in der USA Today.

Ein Video zeigt die Festnahme des mutmasslichen Mörders. Diese war nicht ganz einfach: Es brauchte eine Vielzahl an Polizisten um ihn zu stoppen, während der Mann nackt war.

I don’t even know what to say here. This is in Virginia.😳

This man murdered 2 women & 1 child

Attacked officers while naked

Choked a church groundskeeper

And finally with 100 police officers—was detained alive and unharmedpic.twitter.com/qHO1c0hpZW

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) August 28, 2019