Nackter Töfffahrer findet es «halt warm»

«Wir sind sprachlos», schreibt die Polizei Brandenburg auf Twitter. Sie hielt am Mittwoch im Märkisch Oderland bei Berlin einen Töfffahrer nur mit Helm und Schuhen bekleidet an. Über seine auffällige Garnitur meinte der Mann lediglich «Et is halt warm, wa?». Dem konnte der Polizeibeamte nicht widersprechen, er bat den Fahrer dennoch, die Fahrt mit Hose fortzusetzen.

Die Polizei schreibt weiterhin, dass das Nacktfahren grundsätzlich nicht verboten sei, es kann aber zu einer Anzeige kommen, wenn sich andere Personen dadurch gestört fühlen. Die Polizei lobt den Mann aber immerhin dafür, dass er trotz der Hitze die Helmpflicht eingehalten habe. Ist schliesslich auch ein Sonnenschutz, wird sich der Mann wohl gedacht haben.

(red.)