Nadal gibt gegen Sousa nur sechs Games ab

Rafael Nadal befindet sich in Topform und überzeugte gegen João Sousa auch am Netz © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Rafael Nadal befindet sich am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in einer beneidenswerten Form. Gegen den Portugiesen João Sousa bekundet er keine Probleme und siegt in 1:45 Stunden 6:2, 6:2, 6:2. Wie in den Runden zuvor bot Nadal auch gegen die Nummer 69 der Welt eine ausgezeichnete Leistung.