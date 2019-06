Nadal in Federers Tableauhälfte

Der als Nummer 2 gesetzte Federer startet am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 87), gegen den er noch nie gespielt hat, in das Turnier. Nadal beginnt gegen den Japaner Yuichi Sugita (ATP 258) und könnte in der 2. Runde auf den Australier Nick Kyrgios treffen.

Die weiteren möglichen Gegner Federers auf den Weg in den Halbfinal sind der Amerikaner Noah Rubin (2. Runde), Lucas Pouille oder Richard Gasquet (3. Runde) und der Kroate Borna Coric (Achtelfinals). In den Viertelfinals würde laut Setzliste der Japaner Kei Nishikori auf Federer warten, Rafael Nadal träfe in der Runde der letzten acht nach Papierform auf Dominic Thiem.

In der oberen Tableauhälfte befindet sich neben Titelverteidiger Novak Djokovic, der in der 1. Runde auf Philipp Kohlschreiber trifft, auch Stan Wawrinka. Der Waadtländer startet am Montag gegen Ruben Bemelmans (ATP 171) in das Turnier. Gegen den Belgier weist Wawrinka eine 1:0-Bilanz auf.

Ein möglicher Drittrundengeger Wawrinkas ist der Kanadier Milos Raonic, in den Achtelfinals könnte Vorjahresfinalist Kevin Anderson auf den Romand warten. Die möglichen Viertelfinal-Paarungen in der oberen Tableauhälfte heissen Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas sowie Kevin Anderson gegen Alexander Zverev.

Bei den Frauen erwischte Timea Bacsinszky (WTA 93) das schwierigste Los des Schweizer Quintetts. Die Lausannerin trifft auf Sloane Stephens, die Nummer 9 der Welt und US-Open-Siegerin 2017.

Belinda Bencic startet gegen die Russin Anastassia Pawljutschenkowa (WTA 45) und könnte in der 2. Runde auf Stefanie Vögele treffen, falls die Aargauerin ihre Startpartie gegen Kaia Kanepi (WTA 72) gewinnt. In diesem Tableau-Viertel befinden sich auch die siebenfache Siegerin Serena Williams, Titelverteidigerin Angelique Kerber und die Weltnummer 1 Ashleigh Barty.

Die Wimbledon-Debütantin Jil Teichmann (WTA 91) trifft mit Anastassia Potapowa (WTA 71) ebenfalls auf eine Russin, Viktorija Golubic spielt gegen die Polin Iga Swiatek (WTA 63), die 18-jährige Juniorinnen-Siegerin des letzten Jahres. Im Fall eines Sieges träfe Golubic in der 2. Runde wohl auf Naomi Osaka, die Siegerin des US Open 2018 und des Australian Open 2019.

