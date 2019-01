Nadal lässt Tsitsipas keine Chance

Der Spanier verlor auch gegen Tsitsipas keinen Satz und setzte sich in nur eindreiviertel Stunden 6:2, 6.4, 6:0 durch. Der 20-jährige Grieche fand gegen einen überragenden Nadal kein Mittel und brach am richtiggehend Ende ein. Seinen ersten Breakball überhaupt erarbeitete sich Tsitsipas erst beim Stand von 0:5 im dritten Satz. Auch das Ehrengame blieb ihm aber verwehrt.

In seinem fünften Australian-Open-Final trifft Nadal am Sonntag auf Novak Djokovic oder Lucas Pouille. Der Halbfinal des Weltranglisten-Ersten gegen den überraschenden Franzosen findet am Freitag statt. Nadal hat auf dem Weg in den Final erstmals keinen Satz abgegeben. Von vier Finals in Melbourne hat die Weltnummer 2 nur einen gewonnen (2009 in fünf Sätzen gegen Roger Federer). 2012 (gegen Djokovic), 2014 (gegen Stan Wawrinka) und 2017 (gegen Federer) verlor er das Endspiel.

(SDA)