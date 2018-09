Nadal zieht in extremis in den Halbfinal ein

Rafael Nadal kämpfte fast fünf Stunden, ehe sein Einzug in den Halbfinal feststand © KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW

Rafael Nadal zieht in extremis in den Halbfinal am US Open in New York ein. In einem knapp fünfstündigen Abnützungskampf schlägt er Dominic Thiem 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).Als kurz nach 02.