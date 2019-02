Nächste Doublette von Nino Niederreiter

Nino Niederreiter gelang bereits die dritte Doublette für die Carolina Hurricanes im zwölften Spiel © KEYSTONE/FR7226 AP/KARL B DEBLAKER

Grosse Auftritte von Nino Niederreiter und Nico Hischier in der NHL: Carolina siegt dank 2 Toren Niederreiters gegen Edmonton 3:1, Hischier trifft beim 5:4 von New Jersey in Minnesota in der Overtime.Die Verpflichtung von Nino Niederreiter zahlt sich für die Carolina Hurricanes immer mehr aus.