Nächster Gipfel von Nord- und Südkorea noch im September geplant

Der Termin für ein weiteres Gipfeltreffen zwischen den Staatsoberhäuptern Nord- und Südkoreas ist festgelegt worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP South Korea Presidential Blue House via Yonhap

Süd- und Nordkorea wollen in diesem Monat ihr drittes Gipfeltreffen in diesem Jahr abhalten. Südkoreas Präsident Moon Jae In werde zu Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 18. September für drei Tage nach Pjöngjang reisen.Dies teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.