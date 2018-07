Nächster Spieler für den FC St.Gallen

Nächste Verstärkung für den FC St.Gallen: Kurz vor dem Start in die Meisterschaft konnte Axel Bakayoko von Inter Mailand ausgeliehen werden. Der 20-Jährige hat die Staatsbürgerschaften Frankreichs und der Elfenbeinküste.

In der vergangenen Saison spielte der auf vielen Positionen einsetzbare Bakayoko beim FC Sochaux – Trainer Peter Zeidler kennt ihn also schon bestens. Bakayoko spielt vor allem auf der rechten Aussenbahn. Vornehmlich offensiv, er kann aber auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden.

«Axel ist ein sehr interessanter Spieler, da er auf vielen Positionen einsetzbar ist. Ich kenne ihn gut aus unserer gemeinsamen Zeit und wir erhoffen uns einiges von ihm. Nun ist es an uns, ihn behutsam an die Aufgaben heranzuführen und ihn zu fördern, so dass er sich voll bei uns einbringen kann. Dann werden wir sicher viel Freude an ihm haben», sagt Cheftrainer Peter Zeidler.

Bakayoko ist 1,79 Meter gross und wird beim FC St.Gallen die Nummer 93 tragen.

Axel Bakayoko ist bereits die neunte Neuverpflichtung für den FCSG, zählt man Cedric Itten dazu. Ein Übersicht zu allen neuen Spielern findest du hier.

(red.)