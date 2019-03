Nantermod greift Walliser CVP-Ständeratssitz an

Nationalrat Philippe Nantermod will für die Walliser FDP einen Ständeratssitz erobern. (Archivbild) © Keystone/ANTHONY ANEX

Nationalrat Philippe Nantermod will für die Walliser FDP einen Sitz im Ständerat erobern. Die Delegierten haben ihn am Mittwochabend in Saxon nominiert. Er kandidiert sowohl für einen Sitz in der kleinen als auch in der grossen Kammer.