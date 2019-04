Ein seltenes Nashorn hat in Nepal einen Angler getötet. Der 46-Jährige hatte am Montagabend (Ortszeit) am Rande des Chitwan-Nationalparks in einem Fluss geangelt und war auf dem Heimweg, als ihn das Tier angriff. (Symbolbild) © KEYSTONE/DAPD/WINFRIED ROTHERMEL

Ein seltenes Nashorn hat in Nepal einen Angler getötet. Der 46-Jährige hatte am Montagabend (Ortszeit) am Rande des Chitwan-Nationalparks in einem Fluss geangelt und war auf dem Heimweg, als ihn das Tier angriff.Der Mann starb am Dienstag in einem Spital, wie die Polizei mitteilte.