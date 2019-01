Nashville siegt in der Verlängerung

Nashvilles Verteidiger Dan Hamhuis ringt Chicagos Stürmer Drake Caggiula nieder © KEYSTONE/FR136454 AP/KAMIL KRZACZYNSKI

Die Nashville Predators erobern in der NHL in ihrer Division wieder die Tabellenführung zurück. In Chicago setzt sich das Team aus Tennessee gegen die Blackhawks 4:3 nach Verlängerung durch.