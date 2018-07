Natalie Holzner – Wolkenweiss

Ihre Oma ermöglichte Natalie die erste CD Aufnahme, und es folgten Aufritte beim Grand Prix der Volksmusik in den Jahren 2007-2009. Auch beim Musikantenstadl in Innsbruck und beim Silvesterstadl in Graz konnte Natalie ihrem grossen Traum nachgehen und ihr Publikum begeistern.

Heisse Rhythmen und eine Melodie, die sofort zum Mitsingen animiert, zeigen, dass die sympathische Steirerin auch mit „Wolkenweiss“ wieder ordentlich auf sich aufmerksam macht. Der perfekte Song für einen tollen Start in den Sommer. Der Text zu ihrem neuesten Song stammt erneut aus ihrer eigenen Feder – die passende Musik dazu lieferte ihr Ehemann und Musikproduzent Dominik Hemmer. Das Video zu „Wolkenweiss“ wurde übrigens im wunderschönen Umag in Kroatien gedreht. Neben zahlreichen Live-Auftritten im deutschsprachigen Raum, sind bereits weitere TV Auftritte geplant, bei denen die hübsche Lehrerin erneut auch als Moderatorin zu sehen sein wird.