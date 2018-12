Nathalie von Siebenthal in den Top 20

Gute Leistung über 10 km Skating in Lillehammer: Nathalie von Siebenthal © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/GEIR OLSEN

Nathalie von Siebenthal läuft beim Weltcup in Lillehammer über 10 km im Skating-Stil auf den 17. Platz. Die Berner Oberländerin verliert gut 1:38 Minuten auf Siegerin Therese Johaug. Vor einer Woche in Kuusamo hatte sie in der klassischen Technik nur den 36. Rang erreicht.