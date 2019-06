Nati-Spielerin seit Samstag vermisst

Eine italienische Nachrichtenagentur berichtet, dass es sich bei der vermissten Schweizerin um die Nationalspielerin Florijana Ismaili handelt. Die 24-Jährige hatte gemäss «20 Minuten» entschieden, mit einem Freund einen Tag am See zu verbringen. Gegen 16.30 ging ein Notruf ein, Ismaili sprang ins Wasser und tauchte nicht mehr auf. Die Taucher wurden sofort eingesetzt, doch die Suchaktion musste am Abend abgebrochen werden.

Die Comer Polizei konnte die Angaben weder bestätigen noch dementieren. Die Medienverantwortlichen von YB und der Schweizer Nati seien nicht erreichbar. Ismaili ist seit 2014 im National-Kader und spielt seit 2011 für die Young Boys in Bern.

(red.)