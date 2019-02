Geschichte der Luftaufnahme in Nationalbibliothek

"Technisch innovativ und ästhetisch bestechend": So beschreibt die Nationalbibliothek die ersten Luftaufnahmen der Schweiz von Eduard Spelterini - hier das Lagginhorn. © WIKIMEDIA COMMONS

«Von oben»: So heisst eine neue Ausstellung in der Nationalbibliothek, welche die Geschichte der Luftaufnahme in der Schweiz erzählt. Ausgangspunkt dieser Geschichte und damit der Schau sind Fotos des Schweizer Ballon-Pioniers Eduard Spelterini.