Nationalrat weiterhin auf Sparkurs

Die Ausgaben für Ergänzungsleistungen (EL) steigen laufend und haben bald 5 Milliarden Franken erreicht. Der Bundesrat will die Kosten mit Korrekturen am System in den Griff bekommen. Der Nationalrat setzt auch bei den Beiträgen für die Bedürftigen an.