Nationalrat entscheidet über Kohäsionsmilliarde für die EU

Der Nationalrat entscheidet heute Montag über die Kohäsionsmilliarde. Das bietet ihm Gelegenheit für eine Debatte über das Rahmenabkommen mit der EU. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Mitten in den Diskussionen über das Rahmenabkommen mit der EU entscheidet der Nationalrat am (heutigen) Montag über die Kohäsionsmilliarde, einen Beitrag der Schweiz an die EU. Zu erwarten ist eine Grundsatzdebatte.